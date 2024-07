Xi | con visita in Kazakistan si traccera’ nuovo piano per legami SCO

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Astana, 02 lug – (Xinhua) – In un articolo firmato e pubblicato oggi dai media kazaki, il presidente cinese Xi Jinping si e’ dichiarato desideroso di incontrare il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev per pianificare la strada da seguire per una piu’ stretta cooperazione tra Cina ee per tracciare unper l’ulteriore crescita delle relazioni bilaterali e dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO). “Lami offre l’opportunita’ di sperimentare in prima persona i nuovi progressi e i nuovi cambiamenti avvenuti in”, ha dichiarato Xi. L’articolo firmato, dal titolo “Rimanere fedeli al nostro impegno condiviso e aprire uncapitolo nelle relazioni tra Cina e”, e’ stato pubblicato dal quotidiano Kazakhstanskaya Pravda e dall’agenzia di stampa internazionale Kazinform, in vista della suadi Stato in