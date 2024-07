Vacanze senior si cambia E scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Comune paga 33.750 euro a un’agenzia viaggi di Vicenza per i soggiorni climatici per gli anziani ela. Gli anni scorsi il servizio di organizzazione era affidato alla Pro loco Cologno, che si avvaleva poi di agenzie di Cologno e riceveva dal municipio un contributo di mille euro. Prima ancora era l’Auser. Ora l’amministrazione ha scelto dire una modalità che, due anni fa, era stata confermata anche dal commissario prefettizio. Il viaggio riservato aiprevede 10 giorni a settembre in un albergo a Bellaria-Igea Marina con un pacchetto che include l’assistenza medica e turistica, oltre a ombrellone e lettino, pensione completa ed escursioni. "Con la convenzione iniziale il Comune spendeva solo mille euro. Ora ne ha impegnati quasi 34mila e rientrerà di questi soldi solo se ci saranno 50 iscritti che pagano la cifra intera – denuncia Dania Perego, capogruppo della Lega ed ex assessore alle Associazioni –.