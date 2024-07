Un dress code elegante e regole di galateo da seguire alla lettera Ma non tutto fila sempre liscio tra Royal e Vip nel Royal Box di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono appena 74 posti, gli unici non disponibili al pubblico nel Centre Court di. Ma dal 1922, anno dell’inaugurazione delBox, questi sono i posti più ambiti negli ambienti che contano a Londra. In fin dei conti, oltre a offrire un’ottima vista e una certa privacy, garantiscono un’esposizione mediatica non indifferente. Se si appare nelBox disi entra a far parte dell’élite che conta. Con il sigillo di approvazione del re.al via: tifosi in coda per i biglietti, Sinner e Alcaraz favoriti, Murray sogna l’ultima volta X IlBox die il mistero degli inviti più ambiti La corsa per assicurarsi uno di quei microscopici (e dicono poco comodi) sedili di vimini verdi, sopratin occasione delle due finali, ha inizio già l’anno precedente nel mondo dell’aristocrazia, della politica e dell’intrattenimento inglese.