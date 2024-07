Sondaggio | un dem su tre pensa che Biden debba abbandonare la corsa Usa altri 23 mld di aiuti militari all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 2 luglio 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un incontro con la stampa alla presenza del premier ungherese Viktor Orban, ha detto che è importante che l’Europa mantenga il sostegno militarementre l’esercito sta lottando per contenere gli attacchi sferrati dalla Russia. Si moltiplicano le decisioni di ritirarsi al ballottaggio delle legislative in Francia in favore del candidato meglio piazzato al primo turno per battersi contro il rappresentante dell’estrema destra. Secondo il conteggio di Le Monde, le desistenze in funzione anti-RN sono arrivate a quota 208. Secondo il Wall Street Journal, citando dirigenti Usa e dell’Alleanza, la Nato stazionerà un alto funzionario civile a Kiev, nell’ambito delle nuove misurete per sostenere a lungo termine l’Ucraina e che dovrebbero essere annunciate al vertice dell’Alleanza a Washington la prossima settimana.