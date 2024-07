Romania-Olanda 0-3 Gakpo | Buona partita e ottima reazione dopo le ultime prestazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) “Abbiamo fatto una, dimostrando una granderispetto alle. C’era bisogno di una risposta sul piano del gioco. Oggi abbiamo mosso un passo nella giusta direzione. Ci siamo sacrificati l’uno per l’altro e io stesso sono contento di aver servito l’assist per il gol di Malen. Siamo contenti della vittoria e per la bella”. Così l’mvp dellatraCodyvinta dagli Oranje 0-3 negli ottavi di finale di Euro 2024. “Oggi penso si sia vista la migliordel torneo: noi vogliamo giocare sempre così. Abbiamo dimostrato cosa siamo capaci di fare tutti insieme. C’è voglia di andare avanti in questo torneo, ripetendo la prestazione fatta oggi. Siamo riusciti a riscattarci rispetto alla sconfitta contro l’Austria.