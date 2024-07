La Campania si prepara al voto per il referendum sull’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Il Consiglio Comunale dellaè pronto a votare e discutere una proposta per ilabrogativoIl Consiglio regionale dellasi appresta a discutere e votare una proposta di indizione per unabrogativo. La seduta straordinaria e monotematica è stata fissata per lunedì prossimo, 8 luglio, dalle 15.30 alle 18, con l’obiettivo di decidere il destino di questa importante questione politica. All’ordine del giorno figura la richiesta di indizione delabrogativo, presentata da diverse forze politiche della maggioranza, tra cui il Pd, il gruppo De Luca presidente, Azione, Italia Viva e altre. Secondo quanto previsto dall’articolo 75 della Costituzione e dalla legge 26 giugno 2024, n.