Inter cosa cambia senza Buchanan? Le priorità ora sono diverse

(Di martedì 2 luglio 2024) L’ha ricevuto la notizia della rottura della tibia di Tajon. Il giocatore si è fatto male con il Canada, adesso leno in casa nerazzurra. INFORTUNIO – Tajonrischia di tornare addirittura nel 2025. Il giocatore ha subito una frattura alla tibia durante l’allenamento con il Canada e salterà minimo i prossimi 4 mesi. Il rientro potrebbe concretizzarsi tra il prossimo dicembre e gennaio. Così ledi mercatono radicalmente, perché se fino a ieri Giuseppe Marotta e Piero Ausilio parlavano di mercato quasi finito in entrata oggi la situazione diventa completamente differente. Ecco quali potrebbero essere le soluzioni.out. Orasuccede? SOSTITUTI –è stato utilizzato nelle partite disputate sempre e solo da esterno sinistro, non ricoprendo mai il ruolo per cui era stato acquistato.