Ecco perché il fotovoltaico in Italia non decolla

(Di martedì 2 luglio 2024) Milano, 2 luglio 2024 – Bene ma non benissimo. In, Paese non certo privo di sole, ilstenta are e a prendere il posto che per necessità (costi, guerre, consumo di materie prime) e rispetto ambientale (inquinamento e cambiamento climatico), meriterebbe. Anno record infatti, il 2023, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con 5,7 GW complessivi raggiunti, 5,2 provenienti dal. I dati sono stati raccolti nel Renewable Energy Report 2024, redatto dall’Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Numeri importanti che segnano un cambio di passo rispetto al 2022, in cui la produzione complessiva si era attestata a 3GW. “I dati sono certamente stati sospinti dalla forza del superbonus 110%, ma siamo ancora lontani dagli obiettivi di decarbonizzazione prefissati per il 2030 dal PNIEC, stabiliti in 9GW anno di nuove installazioni da rinnovabili” precisa Daniele Iudicone, Ceo di IMC Holding, cui appartiene il brandSemplice, e grande esperto di energie rinnovabili.