Copa America | volano ai quarti di finale anche Uruguay e Panama

(Di martedì 2 luglio 2024) Miami (Stati Uniti), 2 luglio 2024 – All’elenco delle grandi deluse della2024 si aggiungela selezione degli Stati Uniti d’padroni di casa: a costare l’eliminazione alla squadra statunitense è stato il ko per 1-0 patito contro l’, che ha chiuso il gruppo C in testa e a pieno punteggio. Decisiva la rete siglata al 66’ da Mathias Oliveira, subentrato al 27’ all’infortunato Maximiliano Araujo e bravo a gettarsi sulla respinta corta del portiere avversario sugli sviluppi di un colpo di testa di Ronald Araujo, insaccando il pallone con un tap-in mancino. Un gol con validato tra le proteste degli Stati Uniti, che reclamavano un fuorigioco del terzino del Napoli, non ravvisato però dal controllo del Var e arrivato dopo più di un’ora di gioco in cui a fare maggiormente la partita è stata la “Celeste”, che già al 33’ ha sfiorato il gol con un pallonetto-cross dell’ex Cagliari Nandez, il quale non è riuscito né a trovare la rete né a servire il compagno Nunez, appostato in ottima posizione.