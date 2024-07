Ultima Generazione a rischio chiusura | coi danni ancora da pagare chi li finanzia taglia i fondi agli eco-vandali d’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024). Dopo tante proteste, ettolitri di vernice sparati su monumenti, palazzi istituzionali e piazze popolare. Tra urla e allarmi catastrofistici, annunci apocalittici e sentenze senza possibilità d’appello. Imperterriti con blocchi stradali che hanno congestionato il traffico, aumentato le emissioni di gas di scarico e indispettito cittadini a cui hanno impedito di arrivare al lavoro in orario, e con una serie impressionante di denunce e multe salate per iarrecatitutti da saldare, il comparto italiano di eco-rischia di chiudere i battenti.? A quanto apprende l’Adnkronos, infatti, tra i loro attivisti serpeggia “sconcerto” e “preoccupazione” perché il Climate Emergency Fund sarebbe in procinto dire i, destinati al movimento italiano degli attivisti del clima, per dirottarli verso progetti negli Stati Uniti.