Se nessuno ha il coraggio di prendersi la colpa per il disastro azzurro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) E adesso? Adesso niente. Si va avanti come se nulla fosse accaduto. Gravina si autoconferma avvitandosi alla poltrona di presidente federale. Spalletti si autoassolve e resta inchiavardato alla panchina azzurra. I due maggiori responsabili della disfatta in terra di Germania si autoassolvono senza fare una piega. Campioni della faccia tosta, in perfetto stile italiano. Dimissioni? Ma quando mai L’istituto nel Belpaese non esiste, salvo rari casi. Le diede quel galantuomo di Dino Zoff dopo la beffa nell’Europeo del 2000 scippato dalla Francia. Berlusconi lo aveva criticato per aver lasciato troppa libertà a Zidane. Era una balla, ero a Rotterdam e posso giurarlo: quel giorno Zidane non combinò quasi nulla. Eppure il j’accuse strampalato del Cavaliere indisse Dino a lasciare.