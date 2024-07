Pannarano tre consiglieri di maggioranza aderiscono a Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ottimo riscontro delle elezioni europee, che hanno confermato il Partito di Giorgia Meloni primo anche in provincia di Benevento,prosegue nel suo percorso di radicamento nel Sannio grazie alla intensa attività di interlocuzione che il Senatore Domenico Matera sta conducendo sul territorio. Un tris di adesioni giunge dae, in particolare, dalla neoeletta Amministrazione comunale. A dire si, in particolare, Raffaele Pagnozzi, anche delegato alla Comunità Montana del Partenio, Vincenzo Iermano e la Vicesindaco Keroline Verlezza, risultata la prima eletta. “Desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per l’opportunità di entrare a far parte di– fanno presente i tre – Siamo entusiasti di contribuire, col nostro impegno, alla promozione dei valori e degli ideali in cui crediamo.