Na dimanna de matrimognio Cechov in vernacoliere a Rocca di Papa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Da lacrime agli occhi. E non di tristezza. Far ridere è molto più difficile che far piangere. Molto, molto di più. Si sa, e non è un detto: in teatro, cinema, letteratura. Che sia immagine, parola, gesto o tic, strappare un liberatorio e sonoro abbandono è impresa titanica, spesso artificiosa anzi che no, aiutata (grossolanamente) dall'uso strumentale (sovente improprio) di volgarità o turpiloqui. Figurarsi poi quando a farlo, e senza artificiosi ausili, è nientepopodimeno che Anton Pavlovi? ?echov, sì, proprio lui, tra i sommi padri su in cima all'olimpo letterario. Vero è che, nella insuperabile produzione del gigante russo appaiono, qua e là disseminati, racconti ironici e tracce di arguta comicità, parenti però più del brillante sarcasmo che di altro.