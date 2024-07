FIGC Coni Governo Lega protagonisti e schieramenti delle guerre nel calcio italiano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il flop dell'Italia all'europeo arriva nel momento storico di maggior debolezza della Federazione in generale e del sistemaforse degli ultimi decenni. È è un sospetto ma quasi una certezza che in molti abbiano, diciamo così, salutato non con dispiacere l'uscita e il modo in cui è avvenuta della nazionale di Spalletti in Germania. Del resto si era capito sin dal primi giorni come la spedizione azzurra fosse accompagnata come minimo da freddezza se non diffidenza; per chi volesse controllare, a parte la presenza quotidiana di Giuseppe Marotta che tra l'altro ha suscitato anche qualche critica, a fianco della nazionale proclami o qualunque altro tipo di esposizione mediatica di dirigenti e presidenti della serie A italiana nei confronti degli azzurri.