Briatore napolista | Allegri mi ha detto | siamo l’Italia dobbiamo giocare da italiani Faccia lui il ct

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024): «Voglioct. Mi ha: “, nonscimmiottare la Spagna”» Flavioè appena tornato in Formula 1 come “Executive Advisor” di Alpine. È intervenuto oggi a “La Politica nel Pallone” su Radio Rai. E ha parlato anche di calcio. Dell’eliminazione agli Europei contro la Svizzera. «È stato uno shock, il più grande disastro nella storia della Nazionale. C’è stata grande confusione, sembrava che i giocatori fossero alla prima partita dopo tanti mesi, giocavano a testa bassa, non capivano la posizione. Non ho capito nemmeno la scelta di farFagioli. Forse c’è stata dell’arroganza da parte di Spalletti. Il tecnico non ha creato un gruppo, avevamo una banda di giocatori impauriti, anche giocatori come Chiesa e Barella sembravano senza personalità.