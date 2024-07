72 ore a Marrakech cosa fare e cosa vedere | dalla cena nel deserto ai Giardini Majorelle la nostra guida per una vacanza tra profumi e colori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) La primaè il colore:è rosa, ocra, rossa a seconda di come la luce, che qui è incandescente, la bacia. Subito dopo chiunque vi parlerà della grande place, la Djemma el-Fna, che qui chiamano “La place“. Per forza, ci arrivi e ti pare di entrare in un film di Fellini affollato di mangiatori di fuoco, incantatori di serpenti, cavadenti, maghi, musicisti gnaoua. E’ la piazza più autentica del mondo, lo certifica l’Unesco. Altre esperienze? Buttarsi senza paura tra gli infiniti negozi del suk, bere un tè alla menta mentre si contratta l’acquisto di una sciarpa, sentire il muezzin annunciare il tramonto e provare un inspiegabile senso di pace. Tutto questo e altro l’ho scoperto con Boscolo Tours operatore di lunghissima esperienza nel campo dei viaggi di gruppo organizzati, che mi ha accompagnato e mi ha fatto “conquistare” questo posto da fiaba.