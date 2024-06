Roma incidente ambulanza-auto in via Serafini | ferito il conducente del 118

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 30 giugno 2023- La sala operativa del comando diha inviato alle ore 11,20 circa la squadra Vigli del Fuoco 12/A di Tuscolano II per unstradale tra un'ed unavettura in viaincrocio Togliatti. I vigli del Fuoco appena giunti sul posto hanno estratto l'autista dell': questo era impossibilitato ad uscire ed è stato trasportato dal 118 immediatamente in ospedale, mentre il passeggero è uscitonomamente. L'autista dell'vettura non risultavama è stato accompagnato in ospedale dato che era in stato di shock. Sul posto i carabinieri il 118 e la polizia urbana per i rilievi del caso.