Duello tra Napoli e Milan per Lukaku | il piano dei rossoneri per beffare Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Importanti novità riguardanti il mercato dele in particolare il futuro di Romelu, con il quale si profila uncon il. Sono giorni molto caldi per il calciomercato. Tanti i club che si stanno muovendo per allestire rose competitive in vista della prossima stagione, tra cui c’è ildel nuovo allenatore, Antonio. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto infatti affidare il nuovo corso dei partenopei al miglior allenatore libero su piazza. La scelta ha subito scatenato l’entusiasmo nell’ambiente napoletano, che ora si aspettano un grande mercato da parte della società. Molto dipenderà dal futuro di Victor Osimhen. Qualora il nigeriano dovesse essere ceduto per il valore della clausola rescissoria, da ben 130 milioni di euro, ilpunterà forte su Romelu