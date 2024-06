Napoli nuovo incontro per il rinnovo di Kvaratskhelia | cifre super con i bonus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo l’dei giorni scorsi, uncolloquio tra la società adovrebbe avvenire a breve. Khvichaè attualmente impegnato e concentrato su Euro 2024. La Georgia, qualificatasi per la prima volta a tale torneo, sta continuando a stupire affidandosi proprio sul suo giocatore più talentuoso. “Kvaradona” è stato grande protagonista dello storico 2 a 0 sul Portogallo, una vittoria prestigiosa, che ha consegnato ai biancorossi gli ottavi di finale. Nel mezzo, però, c’è il, unche ha blindato nelle idee il giocatore, confermando ad egli stesso, oltre che alla stampa, di non considerare possibile una sua cessione, unche nei giorni scorsi si è spinto sino in Germania per trattare ilcon l’agente del calciatore, che in prima persona aveva aperto il caso con l’intervista rilasciata nelle scorse settimane, a cui seguirono le parole del padre del giocatore.