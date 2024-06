Highlights e gol Italia-Svizzera 0-2 | ottavi Euro 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per glidi finale di. A Berlino primo tempo di enorme sofferenza per gli azzurri, gli elvetici attaccano e giocano a memoria, trovando tante occasioni con un super Donnarumma, mentre la Nazionale pare non avere né arte né parte: al minuto 37? Freuler la sblocca meritatamente portando in vantaggio i nostri rivali, che a inizio ripresa, in modo inammissibile, bucano di nuovo l’immobile difesa azzurra per il raddoppio targato Vargas. Nel finale due pali molto casuali della squadra di Spalletti che saluta da campioni in carica. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. LE PAGELLE GLIDI0-2 Freuler gives Switzerland the lead against Italy ?? 1-0 ??pic.