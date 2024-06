Dalla Valle che occasione persa | niente finale ma sale nella top-250

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Ha il sapore della grande opportunità sfumata la sconfitta di Enricosemidell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS (74.825 euro di montepremi, terra battuta) ad opera di Filip Cristina Jianu. Il ventiseienne ravennate è uscito sconfitto nel gran caldo del campo centrale di via Cascina Bellaria con il punteggio di 6/3, 0/6, 7/5 al cospetto del romeno, abile nel tenere botta da fondocampo e respingere tutti gli assalti portati dall’allievo di Giorgio Galimberti con cui si allena a Cattolica nell’accademia diretta dall’ex pro brianzolo, il quale inutilmente si sbracciavatribuna nel tentativo di sostenere lo sforzo del proprio assistito. La prima semigiocata in carriera sul circuito challenger non ha portato fortuna a, il quale è entrato in campo nel primo set senza essere assistito dal servizio (perduto in quattro turni su cinque).