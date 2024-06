Tensioni tra le due Coree | Seul sospende il trattato del 2018 dopo i palloni di spazzatura inviati da Pyongyang

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non sono volati missili al confine tra la Corea del nord e del Sud, ma i palloncini carichi didaall’indirizzo dihanno alimentato. Al punto che il governo sudcoreano ha deciso dire completamente ilintercoreano del, fino a quando non sarà ripristinata la “fiducia reciproca” tra le due parti. Ad annunciarlo è stato il Consiglio di sicurezza nazionale della Corea del sud nella tarda serata di ieri. Nel novembre 2023, le autorità sudcoreane avevano già approvato la sospensione parziale del– la cui firma ha contribuito ad abbassare letra i due Paesi – in risposta al lancio di un satellite militare nordcoreano. Anche stavolta i problemi arrivano dai cieli: non i satelliti, bensìgonfi di rifiuti.