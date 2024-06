Pattinaggio Da Trieste a Santa Maria di Leuca passando per la sua Senigallia | Mauro Guenci tenta l’impresa

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il pattinatore, classe 1966, non molla e prova l’ennesimo record da Guinness della sua carriera: 1.300 km in 11 giorni, 3 Giugno 2024 –non si vuole fermare eun altro record, singolare quanto affascinante e faticoso da realizzare. Non certo impossibile da centrare però per il pattinatore senigalliese, classe 1966, che nel Guinness dei Primati ha già posto più volte il suo nome con gli svariati record stabiliti a rotelle, ben nove. Oggi 3 giugno il portacolori del Team Rollerha presentato la sua nuova sfida, compiere ben 1.300 chilometri sui pattini per giungere adi, il punto più meridionale della Puglia, partendo da: sarebbe un nuovo record, unico nelle sue caratteristiche e anche nel suo fascino paesaggistico, raggiunto attraversando l’Italia in un percorso mozzafiato con sguardo sulla costa.