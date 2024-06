La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt vuole cancellare il cognome del padre

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 3 giugno 2024) Shiloh, ladiciottenne di, ha deciso di togliere ile di mantenere solo quello della madre. La giovane, infatti, ha presentato istanza al tribunale proprio il giorno del suo compleanno, il 27 maggio, assumendo un avvocato per accelerare la procedura. Secondo i rumors, dietro questa decisione, ci sarebbe una volontà chiara e determinata di allontanarsi dal. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di una “storia di abusi”, sebbene i dettagli non siano espliciti. Quello che però è evidente, è che la scelta di Shiloh è legata a dei rapporti ormai incrinati con il. Shiloh, ladi. Fonte e Autore: Karwai Tang, copyright 2021 Tang.Quello che fa stupire un po’ tutti è che Shiloh non è la prima a prendere una decisione simile.