La Festa della Repubblica | La Pace si costruisce con i gesti di ogni giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Era l’alba di settantotto anni fa quando uomini e, per la prima volta, donne si recarono alle urne per decretare attraverso il referendum istituzionale quale forma di Stato dare al Paese. A Grosseto ieri la cerimonia per laè iniziata in piazza Rosselli con l’alzabandiera. Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, durante il suo discorso ha rivolto il auo pensiero principalmente alle future generazioni. "Il 2024 – ha detto il prefetto – sarà un anno importante per la democrazia in Europa, in particolare la prossima settimana milioni di cittadini potranno scegliere il loro rappresentante al parlamento europeo. Prima che un dovere, partecipare alla vita e alle sceltecomunità, è un diritto di libertà per la costruzione del futuro.