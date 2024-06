Hamas ha accettato la proposta di cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – “ha accolto positivamente ladiile ora aspettiamo la risposta di Israele”. Lo ha detto il ministro egiziano degli Esteri Sameh Shoukry, oggi in visita a Madrid. Tajani: “Sosteniamo la mediazione americana per” “Noi sosteniamo con grande convinzione” il piano per ililannunciato dal presidente degli Stati Uniti, “perchè è tempo di arrivare finalmente a questoilche permetta la liberazione degli ostaggi e portare aiuti alla popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonmio Tajani in studio a Sky News 24. “Noi sosteniamo questa mediazione e speriamo che Israele esi trovino d’accordo almeno su questo primo tentativo di sospendere la guerra”, ha aggiunto Tajani.