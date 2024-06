Firenze è la capitale del buon caffè in Italia A Roma e Milano sugli specialty si può fare di meglio

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 3 giugno 2024)Capoccia, ma solo dopo. Eppure, fino a una decina di anni fa chiunque avrebbe scommesso su. La frizzante, dinamicasempre attenta alle nuove esigenze della clientela, capace di aprirsi alle tendenze del momento e accogliere ogni stimolo possibile dai colleghi all’estero. Invece, la piccolaha battuto tutti: è lei ladeldi qualità in. In fondo, lo è sempre stata. Melaleuca, ladelinParliamo, per fortuna, di tre città che sul frontesono cresciute molto. Ma, nonostante i miglioramenti di ognuna, non c’è partita, soprattutto considerando la differenza di dimensioni: il capoluogo toscano regna sovrano, non solo per quantità di insegne – in proporzione alla grandezza, s’intende – ma anche per tipologia e varietà di offerta.