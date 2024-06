Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

Proponendo 5 nomi di giocatori in uscita e che, però, non vogliono andarsene, bloccando così altrettante operazioni in entrata La panoramica generale dei calciatori che al momento bloccano le operazioni delle big del campionato di Serie A La Gazzetta dello Sport oggi propone un’interessante analisi sul mercato di alcune big della Serie A.

Calciomercato Serie A | i 5 giocatori che bloccano il mercato di Inter Milan Juve Roma e Napoli Ecco chi deve andare VIA per gli ingressi di Gudmundsson Fofana Douglas Luiz Soulé e Lukaku