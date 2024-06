Roland Garros Musetti sfiora l’impresa | Djokovic vince al 5° set e nega a Sinner il n° 1

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Mentre l’attenzione del mondo sportivo era concentrata sulla finale di Champions League con protagonista Carlo Ancelotti, nel tennis un italianovae un altro rinviava l’appuntamento con un traguardo storico. Entrambi per colpa di Novak. Il campione serbo, numero 1 al mondo, non ci sta ad abdicare anche se controè andato vicinissimo alla sconfitta che avrebbe consegnato a Janniklo scettro di numero 1 del tennis mondiale. Match intenso e lunghissimo quello dei sedicesimi di finale delandato in scena alle 22:40 e concluso dopo oltre 4 ore a notte inoltrata. Una battaglia conclusa in 5 set in cuiè andato sotto nel punteggio ed è stato costretto a rimontare un ottimoarrivato (comprensibilmente) scarico nel finale.