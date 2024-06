2 giugno Mulè | Fanti piumati difensori dei valori della Repubblica e protagonisti della storia del Paese

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 2 giugno 2024) ROMA – “Oggi è la giornata in cui riflettiamo sui. Gli stessiche animano i Bersaglieri,del nostro. Averli con noi è un privilegio. L’Aula di Montecitorio esiste anche per il loro sacrificio e per il sacrificio delle Forze Armate”. Così il vice presidenteCamera dei Deputati Giorgiointroducendo questo pomeriggio in Aula la Fanfara di Bedizzole e la Fanfara in servizio del 6° Reggimento Bersaglieri, che hanno aperto in musica l’edizione speciale del 2di Montecitorio a Porte Aperte.ha ricordato che “il 18saranno 188 anni dalla nascita del corpo dei Bersaglieri” e ha salutato tutti con il motto del 6º Reggimento, “…E vincere bisogna”. In apertura il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Ottavio Renzi ha detto: i“hanno preso in mano l’Italia e l’hanno accompagnata fino ad oggi”, ricordandone i caduti.