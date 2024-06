Vi racconto la storia e l’importanza della Festa della Repubblica Scrive il gen Arpino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 1 giugno 2024) Gli anni passano, e le generazioni cambiano. Ma l’anno resta pur sempre di 12 mesi, quindi gli eventi che più impattano (o, per meglio dire, “caratterizzano”) la culturanostra cara Italia e la sensibilità del suo popolo sono destinati a riproporsi periodicamente, contestualizzandosi ai tempi. E quindi questi eventi, che danno il nome ad altrettante festività, non sono sempre uguali a sé stessi, ma cambiano anche loro con i tempi e le generazioni. I nomi restano, ma variano di sapore e, se sono in grado di trasformare persino festività religiose come Pasqua, Natale e l’Epifania, figuriamoci le festività civili, come il 17 marzo per l’anniversario dell’Unità d’Italia, il 21 aprile (l’ormai dimenticato Natale di Roma), il 25 aprile, ricorrenzaLiberazione, il 4 novembre,delle Forze Armate nel ricordoprima Guerra Mondiale.