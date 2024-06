Riforma giustizia il pm Albamonte | Non voglio fare il passa-veline della polizia né finire sotto il controllo del governo Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Scontro acceso a Tagadà (La7) tra il viceministroFrancesco Paolo Sisto ed Eugenio, pmProcura di Roma, sulla separazione delle carriere varata dal Consiglio dei ministri. L’ex presidente dell’Anm è estremamente critico con laNordio: “Io nonil pm nel nuovo regime. Da quando sono entrato in magistratura, ho sempre fatto il pm e nonfarlo più, perché nonessere né quello cheal giudice le, néandare aildell’esecutivo. In tutti i paesi in cui c’è la separazione delle carriere – spiega – cioè in Portogallo, in Francia, in Spagna, il pm prima o dopo è finitoildell’esecutivo. Non esiste un pm separato e autonomo.