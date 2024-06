I numeri della Champions League | da 8 anni si decide in 90 minuti da 6 anni chi perde non segna Ancelotti batte ogni record

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2024) Il bello del grande calcio raccontato dai: con la vittoria del Real Madrid 2-0 sul Borussia Dortmund, laviene asta per l’8° anno consecutivo nei tempi regolamentari: l’ultima volta che la finale si è decisa dopo i supplementari (e in quel caso anche ai rigori) era il 2016, con il derby Real-Atletico poi vinto dai blancos allo stadio San Siro di Milano. E’ anche la sesta finale consecutiva in cui la squadra sconfitta non riesce are neanche un gol. Ma dopo quattro finali concluse con il risultato di 1-0 (City-Inter l’anno scorso, Real-Liverpool duefa, Chelsea-City trefa e Bayern-PSG quattrofa), stavolta è finita 2-0 come Liverpool-Tottenham di cinquefa. Il Real Madrid nonuna finale didal 1981: un dato davvero incredibile, in quanto sono passati ben 43