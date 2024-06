Gli Emirati Arabi Uniti impegnano ulteriori 626 miliardi di dollari in investimenti nel settore industriale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 1 giugno 2024) Abu Dhabi,–(BUSINESS WIRE)–Le imprese governative e le società private neglihanno impegnato6,26dinella produzione locale durante il forum Make it in the Emirates (MIITE), che si è concluso martedì. Organizzato dal Ministero dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate (MoIAT, Ministry of Industry and Advanced Technology), il forum ha assistito a una serie di annunci, tra cui un impegno pari a 820 milioni diper l’acquisto di attrezzature mediche prodotte localmente. Gli annunci di approvvigionamento locale si basano sui risultati generati dalle due precedenti edizioni del forum, aumentando il valore totale a 38,93diche rappresentano 2.000 prodotti per la produzione locale.