Fittante l’ottimista | Per me si può anche vincere al primo turno E non farò il consigliere

(Di sabato 1 giugno 2024) "Le percezioni che abbiamo sono positive. Questi ultimi 10 giorni faranno la differenza, c’è un 35-40% di elettori che non sa se andare a votare e in generale sono indecisi: è la differenza trae perdere. E per me si puòal". Parola di Giovanni(nella foto), la cui lista civica dal nome ‘Anima Firenze 2030’, fa parte della coalizione di centrosinistra che sostiene Sara Funaro. C’è ottimismo. "I sondaggi ci dicono che siamo la quarta forza della coalizione. Ma noi puntiamo a raddoppiare il risultato, per quello sono così ottimistasulla possibilità didirettamente al". Perché scegliere ‘Anima Firenze’? "Perché siamo l’unica novità politica vera di queste elezioni. E perché siamo convinti che Funaro sarà capace di esprimere la nostra richiesta di cambiamento.