Eccellenza Domani al Ricci Terre-Giulianova Mister Domizzi crede nella rimonta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Si avvicina la super sfida dialle 16 allo stadio ’’ fradi Castelli e, ritorno della semifinale degli spareggi per la D. Al netto delle polemiche della società abruzzese, che ha attaccato ilsul costo dei biglietti agli ospiti, ma la società oronero che ha preferito non rispondere, sono attese circa 2mila persone nell’impianto sassolese, di cui un migliaio dafoto l’esultanza per il gol di Carbonelli che ha deciso l’andata).recupera Operato ma non ha Bruno squalificato, oltre ai soliti Uhunamure, Gozzi, Massari e Sakaj, possibile chance dal 1’ nel tridente per Scarlata.al completo. Chi passa troverà in finale per la D (9 e 16/6) la vincente di Maccarese-Terranuova Traiana (and.