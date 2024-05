I giudici stoppano l’acquisizione del Comune i parcheggi di Marinella Spa saranno a pagamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Ameglia (La Spezia), 28 maggio 2024 – È stata depositata ieri mattina la sentenza del Tribunale amministrativo regionale ligure che si è espresso a favore dellaspa sulla questione relativa alsanante – istituto con il quale si dispone che l’amministrazione comunale utilizzi senza titolo beni per scopi di interesse pubblico anche in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio – deliberata dal consiglio comunale di Ameglia lo scorso 18 aprile – degli spazi di piazza Santa Croce e di piazza XX Settembre. Una questione annosa, per la quale ieri è arrivata una svolta che di fatto potrà consentire alla società in liquidazioni di riappropriarsi delle aree di sua proprietà, da tempo adibite ao, e di gestirle direttamente.