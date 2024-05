‘Saranno Campioni’ | Olympia Della Giustina l’astro nascente della canadese che sogna Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 27 maggio 2024) La canoa italiana non sta vivendo un momento semplice, ma si aggrappa ai giovani talenti e soprattutto alla. In una stagione che porta alle Olimpiadi la squadra azzurra non ha qualificato neanche un kayak per Parigi, mentre sarannopartita C2 500 e C1 1000 nel settore maschile. Dopo Parigi inevitabilmente da tirare una riga e ripartire da un foglio bianco, con alcuni nomi che però hanno già iniziato a farsi spazio a livello internazionale. E una delle più chiacchierate è. Veneta, classe 2004, è cresciuta nel Padova Canoa e dall’estate scorsa è sempre di più sulla bocca degli appassionati italiani. Anche lei ha deciso di cimentarsi nella, edi seguire le orme di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei.