Gasperini | Sono legato all’Atalanta e lo sarò ancora

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Gian Pierorimane allenatore dell’Atalanta. Al Napoli, salvo sorprese, andrà Antonio Conte. “Quanto ho tentennato con il Napoli? Non è così,sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions”, dice l’allenatore nerazzurro a Sky. “E’ evidente che De Laurentiis abbia da anni parole di apprezzamento per me, questo non lo nego e mi fa molto piacere. Credo di essere stato nei suoi pensieri con tanti altri allenatori e credo che il Napoli farà la sua scelta. Ioun allenatoree quindi lo. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, neconvinto, perchè ha già una grossa base”, aggiunge.

