Gilardino su Gudmundsson? | Società farà scelte su cessioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Alberto, allenatore del Genoa, avverte circa i rischi della prossima stagione per il Grifone. Aggiunge qualcosa sul mercato, forse un riferimento ad Albertsu Sky Sport.– L'Inter è estremamente interessata ad Albert. L'islandese ha attirato però l'attenzione di altri club anche, tra cui la Juventus. Albertoavverte i tifosi del Genoa su ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi: «Quest'anno eravamo una sorpresa, il prossimo saremo una realtà. Sarà un campionato diverso e complicato, ma abbiamo un'ottima base di squadra. Sappiamo che ladovrà fare dellesu delle, ma mi auguro che arrivino nuovi giocatori che abbiano pari valore a quelli che andranno via. Noi lavoriamo con tutti nel miglior modo possibile. Ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo con grande ambizione».

Calciomercato Genoa, Alberto Gilardino potrebbe perdere l’attaccante rossoblu Ekuban dove nel mezzo c’è il rinnovo di contratto Novità molto importanti per il calciomercato Genoa, dove Alberto Gilardino potrebbe perdere addirittura un attaccante in vista della prossima stagione. calcionews24

Fa comunque parte del suo passato, il Siena. Dopo aver ricevuto il premio ‘Telenord-Gianni Di Marzio’, l’ex allenatore bianconero Alberto Gilardino si è detto felice di poter proseguire la propria avventura al Genoa, in Serie A: il rinnovo del contratto con il Grifone, ormai imminente, il riconoscimento del bel lavoro svolto in rossoblù, con il raggiungimento di una salvezza tranquilla. sport.quotidiano

Serie A, Genoa-Bologna 2-0: Motta saluta con una sconfitta - Serie A, Genoa-Bologna 2-0: Motta saluta con una sconfitta - Malinovskyi e Vitinha stendono i felsinei che ora rischiano di scivolare al quinto posto. Il Grifone chiude a 49 punti ... sportmediaset.mediaset

Calciomercato Sampdoria, derby con Gilardino per Gennaro Tutino. Il punto - Calciomercato Sampdoria, derby con gilardino per Gennaro Tutino. Il punto - Sul fronte calciomercato, la Sampdoria si prepara al derby con alberto gilardino per l'attaccante Gennaro Tutino, autore di 20 goal in campionato. La Sampdori ... clubdoria46

Genoa, Alberto Gilardino vuole chiudere in bellezza - Genoa, alberto gilardino vuole chiudere in bellezza - alberto gilardino, allenatore del Genoa, ha presentato la gara col Bologna in conferenza stampa: “ Junior Messias verrà in panchina e sarà con la squadra. Perdiamo De Winter per un problemino. Speriam ... sportal