Gli vietano l’uso del cellulare - adolescente uccide madr - padre e sorella

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli è stato negato il, una punizione che accomuna molti adolescenti, e lui ha ammazzato tutta la sua famiglia. È successo in Brasile, a Vila Jaguara, San Paolo, dove un sedicenne ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Isac Tavares Santos, 57 anni, Solange Aparecida Gomes, 50 anni, e lacoetanea. Il ragazzo, adottato dalla coppia, ha confessato gli omicidi spiegando che gli era stato tolto il telefono; per lui ora le accuse sono di omicidio, femminicidio, possesso illegale di un’arma da fuoco vietata e vilipendio di cadavere. Vi raccomandiamo... Texas, bambina di 3 anniladi 4 con una pistola trovata in casa In Texas si è consumata un'altra tragedia data dalla proliferazione di armi in USA: una bimba di 3 anni ha ucciso ladi 4 con una pistola ..