G7 di Stresa - al via la due giorni sul Lago Maggiore tra Russi - Cina e tasse

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il G7 delle Finanze aè ai nastri di partenza. Ormai è tutto pronto sul, per accogliere i ministri dell’Economia e i governatori delle banche centrali, sotto la presidenza italiana. In una città in parte blindata per garantire la sicurezza stanno giungendo le delegazioni di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti. Ad accoglierli i padroni di casa, ovvero il ministro Giancarlo Giorgetti e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Asono attesi anche il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohe, la presidente della Bce, Christine Lagarde, e i vertici degli organismi internazionali. L’Ucraina, invece, parteciperà come Paese ospite, rappresentata dal ministro Serhiy Marchenko. Il vertice prenderà il via formalmente domani mattina, ma stasera è prevista una cena di gala sull’Isola dei Pescatori.