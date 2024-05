Identikit degli investitori | oltre il 70% ha meno di 45 anni

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di martedì 21 maggio 2024) L’incertezza nell’attuale panorama finanziario ha spazzato via i vecchi paradigmi di sicurezza economica. Lo stipendio fisso, la casa di proprietà e la pensione garantita, un tempo costituivano i pilastri della stabilità economica, ma oggi questa narrativa è stata sovvertita. Le sfide economiche, amplificate dall’aumento del costo della vita e dalla compressione del potere d’acquisto, hanno stimolato un interesse crescente verso il mondoinvestimenti, soprattutto tra le nuove generazioni. Il Global Retail Investor Survey del World Economic Forum ha rivelato un trend sorprendente: il 70%al dettaglio hadi 45. Ma cerchiamo di comprenderne di più. L’dell’investitore: laureato e under 45 Secondo i dati del WEF, in Cina, più del 90% ...