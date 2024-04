Foggia | sabato musiche di Haydn - Mozart e Beethoven Auditorium Santa Chiara

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 18 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Prosegue la seguitissima rassegna Musica felix, kermesse promossa dalla Fondazione Apulia felix, con la direzione artistica del Maestro Dino De Palma.20 aprile alle 19 all’, si giunge al sesto appuntamento con una serata dedicata al classicismo viennese, dominato dal genio di tre grandi musicisti,. A condurci in un itinerario che percorrerà grandi capolavori dei tre iconici compositori, una formazione di rara bellezza per la raffinatezza timbrica che può esprimere, il quartetto d’archi con due corni, ensemble che unisce le infinite possibilità espressive degli archi al calore degli ottoni. Sei, dunque, gli strumentisti in scena, tutti musicisti dell’orchestra ...