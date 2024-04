Ermal Meta e Noemi insieme sul palco del Primo Maggio dopo il battibecco di qualche anno fa | cosa era accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il Concertone delè alle porte e la conduzione di quest’è affidata a, due artisti che si stimano reciprocamente. Ma il loro rapporto non è sempre stato “rose e fiori“, insomma come in tante relazioni di amicizia capita di ‘discutere’. Nel 2018aveva appena vinto il Festival di Sanremoa Fabrizio Moro con la canzone “Non mi avete fatto niente”, in unmomento accusata di essere di un plagio ma poi riammessa regolarmente. In quei giorni, ospite da Cattelan in diretta TV, aveva ironizzato sulla canzone di, sul plagio e sui “luoghi comuni” all’interno del testo. Lo scherzo non era stato digerito al meglio dal cantante ...