L’alleanza del Pd coi Cinquestelle non è una dura necessità | ma un dolce desiderio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se, come ha giustamente notato Francesco Cundari, il realismo è diventato a sinistra un mostruoso ibrido di cinismo pratico e di intransigenza teorica al servizio di inveterati pregiudizi ideologici (contro la Nato, gli Stati Uniti, l’Unione europea o Israele), qualcosa di simile da anni accade anche nel rapporto tra la sinistra democratica dei progressisti e riformisti (Partito democratico e dintorni) e l’antipolitica post-democratica dei populisti double-face, rossi o bruni a seconda delle contingenze e convenienze (Movimento 5 stelle e dintorni). In un caso e nell’altro il realismo è la contraffazione del pregiudizio e la devozione allo status quo il viatico o il presagio di una rivoluzione immaginaria. Un guevarismo kissingeriano, secondo la perfetta definizione di Cundari. Quindi è realistico, visto lo stallo militare sul campo e la crescente ostilità delle opinioni pubbliche ...

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - L' educazione finanziaria e assicurativa come leva per contribuire al benessere e all'equità sociale: Alleanza Assicurazioni , ... (liberoquotidiano)

Schlein, Conte, Calenda e Renzi: tutti in Abruzzo per la rimonta: Significa che «in particolare in questa parte del Paese» l’ alleanza giallorossa «non basta», bisogna darsi da fare in vista del voto in Emilia e Veneto, che sarà fra meno di un anno. E Conterepubblica

Bersani: “La sinistra deve fare un passo avanti. Meloni La nonna di Cappuccetto Rosso”: ma bisogna tenere conto che i Cinque stelle quando partecipano a un’alleanza hanno bisogno di caratterizzarsi su uno o due temi. Ci dica quali sono e vediamo come fare. Il Pd deve sapere che nelle ...laprovinciapavese.gelocal

Oggi stiamo entrando nel post Pd: Il Pd, con l'«Operazione Todde» ha trovato l'isola che non c'è e quindi l'ancoraggio che gli consentirà di risalire la china dell'irrilevanza e di riacquistare il peso politico che dovrebbe avere un p ...italiaoggi