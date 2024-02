Caserta | nonnina 85enne smaschera finto corriere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024). Aveva messo in atto l’ennesima truffa attraverso quello che ormai è diventato un consolidato “modus operandi”, ma questa volta la vittima, insospettita dall’atteggiamento del giovanissimo malvivente, lo hato. In pochi secondi, la richiesta di 1400,00 per la consegna di un pacco, mai ordinato dal nipote dell’anziana donna, si è trasformata in estorsione. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a, quando il sedicente, che si era preannunciato con una telefonata nella quale comunicava falsamente di dover consegnare un pacco ordinato dal nipote della donna, per il quale sarebbe stato necessario corrispondere 1400,00 euro in contanti, accortosi di essere stato scoperto, ha minacciato la vittima e un suo parente, presente in casa, di ritorsioni violente, se non gli ...