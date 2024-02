San Berillo | controlli della polizia | denunciato un 26enne per spaccio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 Prosegue l’attenzionedi Stato nei quartieri del centro storicocittà. Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, nel pomeriggio di ieri, il quartiere SanVecchio è stato interessato da una importante attività condottadi Stato, finalizzata anche a riaffermare forme di legalità in zone in cui talvolta si registra una certa ostilità aidelle forze dell’ ordine. Il servizio, coordinato da personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”, ha visto scendere in campo il Reparto Prevenzione CrimineSicilia Orientale, il Reparto Mobile ...