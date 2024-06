Fonte : liberoquotidiano di 3 giu 2024

Di Lorenzo faccia come Lautaro, prenda in mano la situazione e la chiarisca: sarebbe legittimo se non volesse far parte del nuovo corso del Napoli Giuffredi è tornato all'attacco, accusando il Napoli di incoerenza.

Di Lorenzo via dal Napoli? Conte De Laurentiis e l' agente cosa non torna