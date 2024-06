Lucchese femminile L’Under 19 chiude con un successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ancora una vittoria per19 dellache, contro il Blues Pietrasanta, vincono per 3 a 2, mettendo ancora una volta in risalto il bel carattere di tutta la squadra. Le rossonere sono passate in vantaggio al 31’ con Valentina Milea che insaccava alle spalle dell’incolpevole portiere avversario con un tiro dalla distanza, forte e preciso. Nella ripresa, dopo dieci minuti, il Pietrasanta riesce a pareggiare con Carolina Franceschini che approfitta di una disattenzione della difesa della formazione di Cordeschi. Le versiliesi passano, addirittura, in vantaggio al 22’, con una bella azione solitaria sulla destra di Franceschini che realizza la sua doppietta. Lanon ci sta e, al 33’, pareggia di nuovo con Milea (ed anche per lei arriva la doppietta).